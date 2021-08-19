Edirne'de hobisi gelir kapısı oldu! 3 taneyle başladı 30'a ulaştı: Çok keyif alıyorum
EDİRNE’de hobi olarak başladığı arıcılıkta kendini geliştiren 36 yaşındaki Yasin İsmailoğlu, eşinin de desteği ile arıcılıktan para kazanmaya başladı.
Edirne’de yaşayan İsmailoğlu çifti, yaklaşık 10 yıl önce satın aldıkları bahçede hobi olarak başladıkları arıcılık işinde usta haline geldi. Arıları için 2-3 günde bir işlerinden arta kalan zamanda bahçelerine gelerek bakımlarını yapan çift, hayatlarını bu şekilde sürdürüyor.
Hobi olarak başladığı arıcılık işinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyleyen 36 yaşındaki Yasin İsmailoğlu, bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle eşinden destek istediğini ve bu sayede daha hızlı ve verimli çalışma imkanı bulduğunu ifade etti.
Hobi olarak başladı: Bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle zorlanan ve eşinden yardım isteyen İsmailoğlu, hobi olarak başladığı arıcılık işini daha fazla büyüterek eşiyle birlikte yapmaya karar verdiklerini söyledi. İsmailoğlu, eşinin arıların bakımından kovanların taşınmasına kadar birçok konuda kendisine destek olduğunu belirtti.
30-40 kiloya kadar çıkıyor: İsmailoğlu, “Bundan sonra arıcılığı birlikte yapmaya karar verdik. Bal döneminde kovanlar 30-40 kiloya kadar çıkıyor. Tek başına bunu kaldırıp indirmek oldukça zor oluyor. Hatta bazen eşim körük yapıyor ya da çıtayı tutuyor. O sırada ben de arıyla ilgilenmiş oluyorum. Bu şekilde işimizi daha hızlı ve verimli yapmış oluyoruz. Eşimin desteği sayesinde 30 kovan arı sayısını seneye 50’ye çıkarmayı hedefliyorum” dedi.