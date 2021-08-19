Edirne'de hobisi gelir kapısı oldu! 3 taneyle başladı 30'a ulaştı: Çok keyif alıyorum

30-40 kiloya kadar çıkıyor: İsmailoğlu, “Bundan sonra arıcılığı birlikte yapmaya karar verdik. Bal döneminde kovanlar 30-40 kiloya kadar çıkıyor. Tek başına bunu kaldırıp indirmek oldukça zor oluyor. Hatta bazen eşim körük yapıyor ya da çıtayı tutuyor. O sırada ben de arıyla ilgilenmiş oluyorum. Bu şekilde işimizi daha hızlı ve verimli yapmış oluyoruz. Eşimin desteği sayesinde 30 kovan arı sayısını seneye 50’ye çıkarmayı hedefliyorum” dedi.