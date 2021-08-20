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Fenerbahçe ile yollarına ayıran Thiam, Konyaspor forması giyecek

Fenerbahçe ile yollarına ayıran Thiam, Konyaspor forması giyecek

İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolculardan Mame Thiam'i kadrosuna kattı.

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Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 1 milyon Euro bonservis bedelini 3 taksitle ödeyecek.

28 yaşındaki Senegalli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 2020-2021 sezonunda 34 maçta 8 gol, 4 asistlik katkıda bulunmuştu. Thiam, 2019-2020 sezonunda da Kasımpaşa'da 28 maçta 12 gol atıp, 8 asist yapmıştı.

Bu arada teknik direktör İlhan Palut, pazar günkü Başakşehir maçı için, "Uzun bir aradan sonra seyircimizin önüne çıkacağız. Benim de Konyaspor'da ilk seyircili maçım olacak. İnşallah taraftarlarımızı mutlu edecek bir sonuç alırız" dedi.

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