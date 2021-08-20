Muayene bahanesiyle elledi ereksiyon yaşadı! Antalya'da doktora taciz suçlaması

ANTALYA'da göğsünde kitle olan genç kız, kendisini muayene eden doktorun elle tacizine maruz kaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

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Antalya'da göğsünde bulunan kitleden dolayı ameliyat geçiren genç kız kontrol amaçlı muayene olduğu sırada cinsel tacize uğradığı gerekçesiyle doktorundan şikayetçi oldu. Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. 21 yaşındaki R.K., geçtiğimiz yıl göğsünde kitle olduğu gerekçesiyle Genel Cerrah Uzmanı Serkan C.'ye muayene oldu.

Sabah'ın haberine göre, muayene sonrası doktor genç kızdan biyopsi örneği aldı. Sonuçlarda kitlenin iyi huylu çıkmasının ardından Serkan C., şimdilik ameliyatlık bir durum olmadığını ağrının devam etmesi halinde R.K.'nın tekrar gelmesini istedi.

Aradan geçen bir süre sonra ağrıları devam eden genç kız kitlenin de büyüdüğünü hissederek tekrar dokturuna muayene olmaya gitti. Doktor Serkan C., Nisan ayında genç kızı sağ göğsünden ameliyat ederek kitleyi aldı.

Ameliyat sonrası kontrole gitmek isteyen R.K., doktordan randevu alamayınca İnstagram hesabından Serkan C.'yi ekleyerek, 'Ne zaman kliniktesiniz? Geçen ay kontrolüm vardı fakat boş randevu bulamadım. Son zamanlarda hafif ağrım var' şeklinde mesaj gönderdi.

Hasta servisine götürdü

Doktor Serkan C., ise genç kıza izinde olduğunu söyleyerek 13 Ağustos'ta hastaneye gelmesini istedi. R.K., hastaneye geldiğinde genç doktor iddiaya göre hastasını 2'inci katta bulunan poliklinik yerine 5'inci katta Genel Cerrah Servisi Ameliyat bölümüne davet etti. Burada genç kızın giriş kaydını yapan doktor R.K.'yi muayene için gerekli ekipmanlar bulunmadığından dolayı bu kez hasta servisi odasına götürdü.

Muayene için iç çamaşırını çıkardı

Odada sedyeye uzanan genç kız göğüslerinin muayenesi için iç çamaşırını çıkarıp tişörtüyle kaldı. Doktor Serkan C., yine iddiaya göre genç kızı eldiven takmadan çıplak elle muayene etti. Neye uğradığını şaşıran R.K., doktorun hareketlerinden normal muayenenin dışına çıktığını anlayarak tedirginlik yaşamaya başladı.

"Ereksiyon yaşadı"

İddialar arasında yer alan bir diğer konu ise Serkan C.'nin muayene sırasında ereksiyon yaşadığıydı. Genç kız üzerini toparladığı sırada doktor bu kez kasıklarında lenf bezi olup olmadığını bu nedenle kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

İndirdi

Pantolonunu ve iç çamaşırını indiren R.K., kontrolün ardından odadan çıkmaya çalışınca Serkan C., hastasını bir süreliğine sarılarak 'Sonra görüşürüz' dedi.

Şikayetçi oldu

Yaşadıklarının şokuyla hastaneden ayrılmadan annesini arayan genç kız doktoru tarafından taciz edildiğini söyledi. Annesinin şikayette bulunması gerektiğini söylemesi üzerine ev arkadaşı M.M., ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giden mağdur kız Serkan C., hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayet üzerine doktor hakkında soruşturma başlatıldı.