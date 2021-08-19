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Afganistan'dan 'korkunçtu' diyerek kaçtı! Ünlü pop yıldızı İstanbul'a geldi

Afganistan'dan 'korkunçtu' diyerek kaçtı! Ünlü pop yıldızı İstanbul'a geldi

AFGANİSTAN pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Aryana Sayeed'in, Kabil'den Doha'ya giden uçakta olduğu ortaya çıktı. Sayeed, o anları sosyal medya hesabından kendisi paylaştı.

Afganistan'dan 'korkunçtu' diyerek kaçtı! Ünlü pop yıldızı İstanbul'a geldi

ABD, NATO ve diğer batılı güçlerin ülkeyi terk etmesinden çok kısa bir süre sonra Afganistan'ı ele geçiren Taliban yönetimi başkent Kabil başta olmak üzere tüm vilayetlerde korkunç bir korku ve kaos ikliminin hakim olmasına yol açtı.

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Afganistan'dan 'korkunçtu' diyerek kaçtı! Ünlü pop yıldızı İstanbul'a geldi

Ilımlı söylemlerle başa gelen ve geçmişteki örneklerden farklı davranacağını açıklayan Taliban yönetimi, Afgan halkının, özellikle de kadın ve çocukların kendilerinden korkmasına gerek olmadığını, yönetimleri altında herkesin güvende olacağını söylese de 1990'lı yıllarda Taliban'ın etkili olduğu dönemi çok iyi hatırlayan halk ülkeyi bir an önce terk edebilmek için ölümü bile göze alıyor.

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Afganistan'dan 'korkunçtu' diyerek kaçtı! Ünlü pop yıldızı İstanbul'a geldi

Dünyada birçok ülkede yayınlanan ve oldukça popüler olan 'The Voice' adlı müzik yarışmasının Afganistan versiyonunda ünlenen ve ülkenin en çok tanınan ve sevilen sanatçılarından olan Afganistan'ın en ünlü pop yıldızı Aryana Sayeed de Kabil'den kaçanlardan oldu.

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Afganistan'dan 'korkunçtu' diyerek kaçtı! Ünlü pop yıldızı İstanbul'a geldi

Instagram'da 1.3 milyon takipçisi olan genç sanatçı dün Kabil'den kalkıp Katar'a giden ABD kargo uçaklarından birine binmeyi başardı.

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