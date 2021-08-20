Taliban'ın kan donduran infaz görüntüleri! 'Genel af' sözde kaldı dehşet başladı

TALİBAN 'genel af' ilan etmesine rağmen Afganistan'dan infaz görüntüleri gelmeye devam ediyor. Taliban militanlarının bir Afgan polis şefini infaz ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Taliban, burka giymeyen bir kadını da sokak ortasında infaz etti.

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Taliban 'genel af' ilan etmesine rağmen infazlara son gaz devam ediyor. Son infaz görüntüsü, Taliban'ın şehri ele geçirmesine karşı savaşan bir polis şefine ait oldu. Taliban militanlarının Afgan polis şefini infaz ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Bölgeyi ele geçirince tutuklamışlardı

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Taliban'a karşı savaşan bir polis şefi militanlar tarafından infaz edildi. Bölgeyi ele geçirdikten sonra Taliban tarafından tutuklanan polis şefinin öldürüldüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

İnfaz Taliban'ın 'genel af' ilanından kısa süre sonra oldu

Söz konusu videoda Herat yakınlarındaki Badgis Eyaleti polis şefi General Hacı Molla Achakzai'nin otomatik silahlarla vurularak öldürüldüğünü anlar yer alıyor. Söz konusu infaz Taliban'ın 'genel af' ilan etmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Burka giymeyen kadın sokak ortasında infaz edildi

Geçtiğimiz günlerde ise Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadın burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürülmüştü. Söz konusu görüntülere ABD'li Fox News kanalı ulaşmış ve talihsiz kadının infaz edildikten sonraki görüntüsünü izleyicileri ile paylaşmıştı.