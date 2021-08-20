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AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesi: 'Troll hesaplar' deşifre edilecek

AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesi: 'Troll hesaplar' deşifre edilecek

AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Gerekli bilgileri paylaşmayan sosyal medya platformlarına ceza kesilecek. Yalan haberlerin silinmesi talep edilecek.

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AK Parti'nin sosyal medyaya yönelik hazırladığı düzenlemeye göre, sosyal medya şirketlerine yeni yaptırımlar getirilmesi planlanıyor.

Bu çerçevede sosyal medya üzerinden "hakaret eden ya da yalan haber yayan troll hesaplar"la ilgili adli sürecin işlemesi için sosyal medya platformlarından bu hesapların bilgisi istenecek. Bu hesaplarla ilgili gerekli bilgileri paylaşmayan sosyal medya platformlarına para cezası kesilecek.

Troll hesaplarla ilgili bilgi isteyecek

Düzenlemeye göre, "yalan haberi üreten ve yayanlar", kurulacak ‘Sosyal Medya Başkanlığı’ tarafından denetlenecek. Söz konusu başkanlık, sosyal ağ sağlayıcılarından troll hesaplarla ilgili bilgi isteyecek, aynı zamanda "yalan haber ya da görüntülerin" silinmesini talep edebilecek.

"Dezenformasyonla mücadele yasasıdır"

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; AKP kurmayları “Normal şartlar altında fake hesap üzerinden birine hakaret edildiğinde, bunun kim olduğu bulunamıyor. Sosyal ağ sağlayıcı da bununla ilgili bilgileri vermiyor. O kişinin yaptığı yanına kâr kalıyor. Sosyal ağ sağlayıcılarına ‘Sen bu isimleri ver ya da buna erişim sağla’ diyeceğiz. Bunlara düzenleme getireceğiz. Bu bir sosyal medya yasası değil, dezenformasyonla mücadele yasasıdır. Burada bütün siyaset kurumunun ve demokrasinin itibarını korumak için düzenleme olacak. Kişisel bir şey olmayacak” değerlendirmesini yaptı.

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