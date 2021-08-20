Japon kripto para borsası Liquid'e siber saldırı: 100 milyon dolar çalındı

100'den fazla ülkede faaliyet gösteren Japon kripto para borsası Liquid, siber saldırıya uğradığını ve tahmini olarak 100 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığını duyurdu.

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Japon kripto borsası Liquid, hackerların saldırısına uğradığını ve tahminen 100 milyon dolar değerinde kripto para çalındığını açıkladı. Şirket, bazı dijital para cüzdanlarının "tehlikeye atıldığını" duyurdu.

BBC'nin haberine göre bu son günlerde gerçekleşen ikinci büyük kripto para hırsızlığı. Geçen hafta, dijital token platformu Poly Network, 600 milyon dolarlık bir soygunun merkezindeydi.

Hürriyet'te yer alan bilgilere göre şirket Twitter'da "#LiquidGlobal sıcak cüzdanlarının tehlikeye girdiğini duyurduğumuz için üzgünüz, varlıkları soğuk cüzdana taşıyoruz" dedi. Ayrıca şirket varlık yatırma ve çekmenin askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada, çalınan varlıkların hareketlerinin izlenmekte olduğu ve bu çalınan varlıkların dondurulması, geri alınması için diğer kripto borsaları ile çalışıldığı da vurgulandı.

Londra merkezli Elliptic'in analizine göre Liquid'den 31 milyon dolar tutarında Ethereum, 5 milyon dolar tutarında Bitcoin ve 13 milyon dolar değerinde XRP çalındı.

100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor

2014 yılında kurulan Liquid, 100'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve dünya çapında milyonlarca müşteriye hizmet veriyor. CoinMarketCap verilerine göre günlük işlem hacimlerine göre dünyanın en büyük 20 kripto para borsasından biri.

Geçen hafta, bir bilgisayar korsanının sistemindeki bir güvenlik açığından yararlanmasının ardından blockchain sitesi Poly Network'ten 600 milyon dolar çalındı. Liquid, büyük bir soyguna uğrayan tek Japon kripto para birimi platformu değil.

2014 yılında Tokyo merkezli borsa MtGox, neredeyse yarım milyar dolarlık bitcoin kaybolduktan sonra çöktü, Coincheck ise 2018'de 530 milyon dolarlık bir soygunda hacklendi.