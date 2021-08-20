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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den flaş donanma açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den flaş donanma açıklaması: Türkiye ile anlaştık

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2035 yılına kadar kurulması planlanan yeni donanmaya ilişkin Türkiye ile anlaşmalar yapıldığını duyurdu.

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krayna, NATO ve Avrupa Birliği (AB) yolunda askeri ve savunma sanayii bünyesinde önemli değişiklikler yapmaya devam ederken, ordusunu son teknoloji silahlarla donatmak için Türkiye dahil birçok ülke ile işbirliğini de sürdürüyor.

2035'E KADAR KURULACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından askeri ve savunma alanlarında yapılacak yeniliklere ilişkin açıklamada, donanmada yenilemeye gidileceği belirtilerek, bu yeniliklerde Türkiye ile yapılan anlaşmaların önemi vurgulandı.

Zelenskiy açıklamasında, “Yeni kurulacak donanma birlikleriyle ilgili projeyi 3 etapta hayata geçireceğiz. İlk etap 2024’e kadar, 2’nci etap 2030’a kadar ve son etap da 2035’e kadar tamamlanacak. Deniz üsleri geliştirilecek, yeni denizaltılar, askeri botlar ve korvetler envanterimize eklenecek. Projenin ilk ayağı Berdyansk şehrinde olacak. İngiltere ve ABD gibi ülkelerden tam destek aldık. ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmemizde bu konuyu da ele alacağız. Karadeniz ve Azak Denizi’nin önündeki engellerin kaldırılması ise Kırım’daki işgalin sona ermesinin ilk adımları olacak. Bu konularda Türkiye ile de ciddi anlaşmalarımız var” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığı 

Türkiye ve Ukrayna, ortak SİHA ve korvet üretimi gibi birçok konuda beraber hareket eden iki stratejik ortak konumunda. İki ülkeden de söz konusu ortaklığa ilişkin yapılan açıklamalarda, ticaret ve işbirliği hacminin arttırılması yönünde benzer ifadeler kullanılırken, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ifadeler kullanılıyor.

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