BM Genel Sekreteri Guterres'den Taliban'a ılım yanıt: Konuşmaya hazırız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kiminle ne amaçla olur netleşmesi durumunda (Taliban ile) konuşmaya hazırım" dedi.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliyeleri tamamlayıp çekilmesinin ardından havaalanının BM tarafından işletilmesi sorusuna cevaplayan Guterres, "Şu anki şartlar altında BM'nin havalimanı işletebilmesi gerçekçi değil" dedi.

Guterres "Havaalanı işletme kapasitemiz olduğunu sanmıyorum. Havalimanında olmamızın yararlı olacağı düşünülürse açıkçası tüm taraflarla iş birliği yapabiliriz. Şu anki şartlar altında BM'nin havalimanı işletebilmesi gerçekçi değil" diye konuştu.