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Büşra Ayaydın ailesi kimdir? Hangi dizilerde rol aldı Büşra Ayaydın'ın açık hali

Büşra Ayaydın ailesi kimdir? Hangi dizilerde rol aldı Büşra Ayaydın'ın açık hali

Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın kızı Selvi karakterine hayat veren oyuncu Büşra Ayaydın geçtiğimiz sene tesettüre girmiş ve çok konuşulmuştu. 2 yıl önce namaza başladım ve kapandım diyen Büşra Ayaydın aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

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Tesettüre girdiği dönem çok konuşulan başarılı oyuncu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı. Küçüklükten beri kapanmak hep aklımdaydı diyen Büşra Ayaydın hayatı ile merak konusu oldu. 27 yaşında olan Büşra Ayaydın çekim için camiye gitmiştik oradan çok etkilendim ve açıkken 5 vakit namaz kılmaya başladım diyerek sürecini anlattı. Peki Fatma Büşra Ayaydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

Film için camiye gitti namaza başladı: Bir film için camide çekim yaptıklarını ve orada çok etkilendiğini anlatan oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Dış görünüşüne bakıldığına 'namaz kılmıyordur' dediğimi insanların vakit namazında camiye koştuğunu gördüm. O bana çok farklı bir şey kattı. Ben de o insanlar gibi neden camiye girerek vakit namazımı neden kılamıyorum? dediğimde aldığım cevaplar hep 'sen oyuncusun' oldu. Aslında engelleri kendi kendime koyuyorum."

Canan, Derman, Hatırla Sevgili, En İyi Arkadaşım, Mavi Rüya ve Kurtlar Vadisi adlı projelerde yer alan oyuncu son olarak Siccin 3 filmi ile vizyonda olmuştu.

Oyuncu ve girişimci Büşra Ayaydın farklı projelerde rol almayı sürdürüyor. Kısa süre önce katıldığı bir Youtube programında tesettüre girme kararı aldığı süreci anlatan oyuncu küçük yaşlardan beri böyle bir niyetinin olduğunu ifade etti.

Büşra Ayaydın kimdir: 

Tam adı Fatma Büşra Ayaydın olan genç oyuncu 27 Ekim 1994 yılında dünyaya geldi. 27 yaşındaki oyuncu Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır’ın kızı olan Selvi Çakır karakteri ile genç yaşta dizilerle tanıştı.

 Ankara ilinde dünyaya gelen oyuncu lise yıllarında oyunculuk hayatına dahil oldu ve kısa zaman içerisinde kendisini geliştirerek günümüzün beğenilen oyuncularından birisi haline geldi. Büşra Ayaydın genç yaşına rağmen birçok başarılı projede rol aldı.

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