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Koronavirüse hangi aşı kombinasyonu daha etkili? Uzmanı canlı yayında açıkladı

Koronavirüse hangi aşı kombinasyonu daha etkili? Uzmanı canlı yayında açıkladı

Delta Varyantı dünyayı kasıp kavururken, aşı kombinasyonlarının virüs üzerindeki etkileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Türkiye'de özellikle aşı kombinasyonlarının etkinliği konuşulurken, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Ertuğrul son araştırma sonuçlarını canlı yayınında aktardı.

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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Ertuğrul, CNN TÜRK canlı yayınında aşı çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Aşıların etkinliği tartışılmaya devam ederken Ertuğrul, Delta varyantına karşı en etkili kombinasyonu açıkladı. Ertuğrul şunları söyledi:

"Şu andaki bilimsel veriler, Delta varyantına karşı 2 doz Sinovac 1 doz BionTech'in daha etkili olduğunu gösteriyor.

2 doz BionTech'in etkinliği biraz daha düşük, yüzde 70'lerin biraz altında 65-70 arasında ama eğer 2 doz Sinovac olduysanız ve üstüne 1 dozda BionTech yaptırdıysanız koruyuculuk oranları yüzde 90 in üzerine çıkıyor"

Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 87 milyon 195 bin 574'e yükseldi.

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