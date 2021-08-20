PCR testi kaç para ücretli mi özel hastanede yapılır mı?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tiyatro, konser, okul, seyahat gibi toplu faaliyet için PCR testinin zorunlu olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar PCR testi nedir, nasıl yapılır, PCR testi mi ücretli mi ve kimlere yapılır sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüz yüze eğitim ve konser, tiyatro, sinema, seyahat gibi toplu faaliyetlerde PCR testi zorunlu olacağını bildirdi. Açıklama sonrası koronavirüs testi olarak da bilinen PCR testinin nasıl yapıldığı yeniden gündemde yer aldı. Polymerase Chain Reaction kelimesinin kısaltılmış hali olarak bilinen PCR oldukça pratik bir şekilde uygulanıyor. Peki, PCR testi nedir? İşte, ayrıntılar.

Tıbbi ve biyolojik araştırmalar sırasında sıklıkla kullanılmakta olan bir yöntem olarak bilinen PCR testinin sonucunun negatif çıkması durumunda ise kişinin virüs taşımadığı anlaşılır.

Sağlık Bakanlığı PCR testinin devlet hastanelerinde ücretsiz olduğunu açıkladı.

PCR testi nedir:

PCR, bir tanı testi olarak bilinmektedir. Özellikle de günümüzde koranavirüs ile mücadele döneminde tanı konulma sürecinde PCR testlerinden sıklıkla faydalanılmaktadır. PCR, Polymerase Chain Reaction kelimesinin kısaltılmış hali olarak bilinmektedir. PRC testi oldukça pratik bir şekilde uygulanmakta olan bir test türüdür. Kişinin vücudundaki virüsün tespit edilebilmesi için uygulanan bir test yöntemidir. Aynı zamanda kişinin vücuduna giren virüs sonucunda nasıl etkilendiğine dair bilgi edinmek için de uygulanabilir.

PCR değerleri bazı durumlarda normalden daha yüksek çıkabilir. PCR testi günümüzde koronavirüs ile gündeme gelse bile birçok hastalığın teşhisinde uygulanan bir yöntemdir. PCR testi sonucunda kişi negatif veya pozitif olmak üzere sonuç alır. Kişinin PCR test sonucunun pozitif çıkması durumunda kişinin enfekte olduğu ve virüsü taşıdığını anlamak mümkündür. Ancak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda ise kişinin virüs taşımadığı anlaşılır.

PCR testi nasıl yapılır:

PCR testi, sürüntü örneği alınarak uygulanan bir test türüdür. Kişinin burnundan ve boğazından alınan örneklerin incelenmesi ile test sonucu belli olur. Hastalığın ilk aşamasında burundan veya boğazdan örnek alınması yeterli olsa bile, hastalığın ilerlediği durumlarda havayollarından örnek alınması daha doğru bir sonuç alabilmek için önemlidir. Hastalığın ilerlemesine bağlı olarak burunda veya boğazda örnek kalmama durumu ile karşılaşılabilir.

PCR testi uygulanırken kan alma işlemi uygulanmaz. Sadece sürüntü yöntemi ile test yapmak mümkündür. Bu yüzden daha acısız bir test yöntemi olarak ifade edilebilir. Test, uzun çubuklar yardımı ile örnek alınarak uygulanır.

PCR testi zorunlu mu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından şu açıklamalarda bulundu;

Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.