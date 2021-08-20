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Çankırı'da yakınlarını peş peşe kaybetti! Aşı olmayanlara seslendi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çankırı'da yakınlarını peş peşe kaybetti! Aşı olmayanlara seslendi

ÇANKIRI'da restoran işleten Oğuzhan Şahin (29), annesinin de aralarında bulunduğu 5 yakınını koronavirüsten kaybettikten sonra iki doz aşısını olarak, aşı çağrısı yaptı.

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Oğuzhan Şahin, geçen yıl Kurban Bayramı'nda halası Meryem Şahin'i (73) koronavirüsten kaybetti. Aradan 1 ay geçtikten sonra amcası Seyit Şahin'i (65) de koronavirüsten kaybeden Şahin'in, mart ayında dedesi Muzaffer Topuz (80) koronavirüse yakalandı. Muzaffer Topuz da 3 gün tedavi gördüğü hastanede 30 Mart'ta yaşamını yitirdi.

Oğuzhan Şahin'in, aynı dönemde annesi Satı Şahin (51) de hastalığa yakalandı ve dedesinin ölümünden 4 gün sonra 4 Nisan'da hayatını kaybetti. Oğuzhan Şahin, 21 Nisan'da ise yine koronavirüs tedavisi gören teyzesi Nuray Gün'ü (50) kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

"Ölümler daha çok oluyor"
Henüz aşı uygulaması yaygınlaşmadan annesinin de aralarında bulunduğu 5 yakınını hastalıktan kaybeden Oğuzhan Şahin, iki doz Covid-19 aşısını yaptırdı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Şahin, işletmesinde de bu kurallara her zaman dikkat ettiğini söyledi. Şahin, "Yakınlarımın aşı sıraları gelmemişti. Onlara nasip olmadı, aşı olamadılar. Bize nasip oldu, biz aşı olduk. Ben iki doz aşımı da oldum. Aşı olunmasını tavsiye ediyorum. Aşının büyük etkileri, faydaları var. Bu ara vakalarda artış var. Aşı vurulmayanlar vaka artışlarına daha çok etki ediyor. Ölümler daha çok oluyor. Aşı vurulanlarda oransal bazda daha az hastalığa yakalanma oluyor" dedi.


"Biz aşı ile daha güçlü olacağız"
Şahin, aşı olduktan sonra kendisini daha güvende hissettiğini belirterek, "İnşallah 3'üncü doz aşımı da sıram geldiğinde vurulacağım. Herhangi bir tedirginlik duymuyorum. Devletime güveniyorum. Amcam, annem, dedem, teyzem ve halamın hastalığa yakalanmadan önce dedikleri bir şey vardı; 'Bu hastalık bize bulaşacaksa keşke aşı olduktan sonra bulaşsa daha hafif atlatırız'. Nasip olmadı. Bize nasip oldu. Biz aşı ile daha güçlü olacağız. Aşısı gelenler aşı olsunlar. Hem toplum sağlığı açısından hem de bu virüsün yayılması ve verdiği zararlar açısından aşı olmayı tavsiye ediyorum. Bugünleri atlatacağız millet olarak" diye konuştu.


"Kötü haber aldıkça yıkılıyoruz"
Oğuzhan Şahin, yakın ailesi dışında çevresinden de tanıdıklarının koronavirüsten hayatını kaybettiğini aktararak, "Ailemizin dışında komşularımız, arkadaşlarımızın anneleri, yakınları, annemden 3-4 gün önce kapı komşumuz vefat etti. Kötü haber aldıkça yıkılıyoruz. Böyle vakalar olmasın istiyoruz" dedi. 

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