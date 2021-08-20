Sigorta işlemlerinde yeni düzenleme! Malul olan işçinin anne-babasına aylık

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre mevcut sistemde Emekli Sandığı çalışanlarından (4C) vazife malullüğü aylığı bağlanan veya bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin anne ve babalarına herhangi bir şart aranmadan aylık bağlanıyor. Yapılan düzenlemeyle 4C kapsamındaki vazife malullerinin anne, babalarıyla sınırlı olan uygulamanın kapsamı genişletildi.