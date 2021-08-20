Sigorta işlemlerinde yeni düzenleme! Malul olan işçinin anne-babasına aylık
Emekli Sandığı çalışanlarından vazife malullüğü aylığı bağlananların öldüğünde anne ve babalarına şart aranmadan aylık bağlanıyor. Yeni düzenlemeyle, SSK ve Bağ-Kur kapsamındakilerin anne ve babalarına da aylık bağlanacak.
Sosyal sigorta işlemlerinde bir dizi yeni adım yaşama geçti. Vazife malullüğü, kamu görevlileri ile erbaş, erlerin görevlerini yaparken meydana gelen kazalar nedeniyle "malul" olmaları, hayatlarını kaybetmeleri halinde haklarında uygulanacak hükümlerin belirlendiği statü farkı sona erdi.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre mevcut sistemde Emekli Sandığı çalışanlarından (4C) vazife malullüğü aylığı bağlanan veya bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin anne ve babalarına herhangi bir şart aranmadan aylık bağlanıyor. Yapılan düzenlemeyle 4C kapsamındaki vazife malullerinin anne, babalarıyla sınırlı olan uygulamanın kapsamı genişletildi.
Artık SSK ve Bağ-Kur kapsamındakilerin ana ve babalarına da aylık bağlanacak.
Dönemsel prim ödeme imkanı
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlara dönemsel prim ödeme imkânı getirildi.