BIST 1.438
DOLAR 8,53
EURO 9,98
ALTIN 489,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Üsküdar'da taksicinin bıçak zoruyla parasını aldı! 18 yıla kadar hapsi istendi

Üsküdar'da taksicinin bıçak zoruyla parasını aldı! 18 yıla kadar hapsi istendi

ÜSKÜDAR'da taksi şoförünün boğazına bıçak dayayarak parasını ve cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Abone ol

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ollayor Allanazarov'un (27) 17 Temmuz'da müşteki Turgut Güldaş'ın (55) kullandığı taksiye Üsküdar İskelesi'nden yolcu olarak bindiği anlatıldı.

Sanığın taksiye bindikten sonra şoföre Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Bodrum Sokağa gitmek istediğini söylediği aktarılan iddianamede, söz konusu adrese geldiklerinde taksiyi durduran Allanazarov'un müşteki Güldaş'ın boğazına bıçak dayayarak "Parayı ve telefonunu bana ver" dediği kaydedildi.

İddianamede, taksi şoförü Güldaş'n da vites topunun yanında bulunan telefonu göstermesi üzerine sanığın burada bulunan 550 lira para ile cep telefonunu bıçak tehdidiyle yağmaladığı aktarıldı.

Taksi şoförünün, sanığın bir anlık dalgınlığından istifade ederek araçtan dışarıya çıktığı ve sanığın kaçmasına engel olmak istediği aktarılan iddianamede, bu sırada da sanığın aracın camlarını kırarak zarar verdiği ifade edildi.

18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

İddianamede, taksi şoförü Güldaş’ın çevreden yardım istemesi üzerine araçtan kaçarak uzaklaşmak isteyen şüphelinin çevredekilerin yardımı ile yakalanarak polise teslim edildiği kaydedildi.

İddianamede sanık Allanazarov'un "gece vakti silahla yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık Allanazarov, ilerleyen günlerde Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin en uzun ve en büyüğüydü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat
Türkiye'nin en uzun ve en büyüğüydü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat
Yıldız Tilbe aşı olmayacağını ilan etti: Ölürsem ölürüm sanki ölümsüzlük aşısını bulmuşlar
Yıldız Tilbe aşı olmayacağını ilan etti: Ölürsem ölürüm sanki ölümsüzlük aşısını bulmuşlar
Büşra Ayaydın ailesi kimdir? Hangi dizilerde rol aldı Büşra Ayaydın'ın açık hali
Büşra Ayaydın ailesi kimdir? Hangi dizilerde rol aldı Büşra Ayaydın'ın açık hali
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le Afganistan'ı görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le Afganistan'ı görüşecek
Osmaniye Valisi: Hayatını kaybedenlerin yüzde 99’u aşı olmayanlar
Osmaniye Valisi: Hayatını kaybedenlerin yüzde 99’u aşı olmayanlar
Sultangazi'de yaşandı! Evine giren hırsızların aracına binip kendisini eve bıraktırdı
Sultangazi'de yaşandı! Evine giren hırsızların aracına binip kendisini eve bıraktırdı
Koronavirüse hangi aşı kombinasyonu daha etkili? Uzmanı canlı yayında açıkladı
Koronavirüse hangi aşı kombinasyonu daha etkili? Uzmanı canlı yayında açıkladı
Çin tek çocuk politikasını terk ediyor işte ailelere izin verilen çocuk sayısı
Çin tek çocuk politikasını terk ediyor işte ailelere izin verilen çocuk sayısı
PCR testi kaç para ücretli mi özel hastanede yapılır mı?
PCR testi kaç para ücretli mi özel hastanede yapılır mı?
Bulgaristan’da hükümet kurma girişimleri başarısız oldu
Bulgaristan’da hükümet kurma girişimleri başarısız oldu