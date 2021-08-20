Kimler PCR testi yaptırmak zorunda yeni listeyi Erdoğan duyurdu

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan artan vakalar hakkında konuştu ve koronavirüs aşısının zorunlu olmadığını, PCR testinin zorunlu olduğunu belirtti. Peki kimler PCR testi yaptıracak, PCR testi ücretsiz mi yapılacak, para ödenecek mi?

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Kabine Toplantısı'nda aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirildi. Buna göre aşı olmayanlardan PCR testi yaptırmaları istenecek. Okullarda öğretmenler aşı olmamayı tercih etmişse haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Aynı şekilde üniversite çalışanları ile üniversite öğrencileri için de PCR zorunlu olacak. Aşı olmayan üniversite çalışanları ve öğrenciler haftada 2 kez PCR testi sunacak.

Aşı olmayanlar için getirilecek PCR testi şu alanlarda uygulanacak:

-Öğretmenler

-Üniversite öğrencileri

-Üniversite çalışanları

-Uçak seyahatleri

-Şehirler arası otobüs yolculuğu

-Konser

-Tiyatro

-Sinema gibi toplu faaliyetler.



Bu listenin uzama ihtimali de var. Detaylar ilerleyen günlerde netleşecek.

PCR testleri ücretli mi olacak?

Peki PCR testleri ücretli mi olacak. Merak edilen soruya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi. Sağlık Bakanı Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.

PCR testi nedir:

PCR, bir tanı testi olarak bilinmektedir. Özellikle de günümüzde koranavirüs ile mücadele döneminde tanı konulma sürecinde PCR testlerinden sıklıkla faydalanılmaktadır. PCR, Polymerase Chain Reaction kelimesinin kısaltılmış hali olarak bilinmektedir. PRC testi oldukça pratik bir şekilde uygulanmakta olan bir test türüdür. Kişinin vücudundaki virüsün tespit edilebilmesi için uygulanan bir test yöntemidir. Aynı zamanda kişinin vücuduna giren virüs sonucunda nasıl etkilendiğine dair bilgi edinmek için de uygulanabilir.

PCR değerleri bazı durumlarda normalden daha yüksek çıkabilir. PCR testi günümüzde koronavirüs ile gündeme gelse bile birçok hastalığın teşhisinde uygulanan bir yöntemdir. PCR testi sonucunda kişi negatif veya pozitif olmak üzere sonuç alır. Kişinin PCR test sonucunun pozitif çıkması durumunda kişinin enfekte olduğu ve virüsü taşıdığını anlamak mümkündür. Ancak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda ise kişinin virüs taşımadığı anlaşılır.

PCR testi nasıl yapılır:

PCR testi, sürüntü örneği alınarak uygulanan bir test türüdür. Kişinin burnundan ve boğazından alınan örneklerin incelenmesi ile test sonucu belli olur. Hastalığın ilk aşamasında burundan veya boğazdan örnek alınması yeterli olsa bile, hastalığın ilerlediği durumlarda havayollarından örnek alınması daha doğru bir sonuç alabilmek için önemlidir. Hastalığın ilerlemesine bağlı olarak burunda veya boğazda örnek kalmama durumu ile karşılaşılabilir.