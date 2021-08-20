Taliban'dan kaçan Afgan kadın ülkesinde kalan ailesi için ağladı: Haber alamıyorum

AFGANİSTAN'da Taliban'dan kaçarak, Türkiye'ye gelen 4 çocuk annesi R.F. (28), ülkesinde kalan eşi ve 2 çocuğundan günlerdir haber alamadığını söyledi.

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R.F., 2 çocuğu ile birlikte yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye geldi. Ankara'da akrabalarının yanında kalan R.F.'nin 1'i kız 2 çocuğu ve eşi Afganistan'da kaldı. R.F., Afganistan yönetimini ele geçirmesinin ardından Taliban'ın ülkede internet ve telefon kullanılmasına izin vermediği için 2 çocuğu ve eşiyle iletişim kuramadığını söyledi.

Çocukları ve eşinin can güvenliğinden şüphe ettiğini söyleyen R.F., "Kocam ile 2 çocuğum Afganistan'da kaldı. Kocamla 20 gün önce konuştuk. Kendisinden haber alamıyorum. Nerede olduklarından haberim yok" dedi.

"İnsanlar vahşet ile yaşıyor"

R.F., çok zor durumda olduklarını belirterek, "Taliban bizim ülkemize bomba attı. Şu an hiçbir şeyimiz kalmadı. Orada internet kesik, herkes çok zor durumda, telefon yok, iletişim kuramıyoruz. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Orada can güvenlikleri yok. Orada insanlar vahşet ile yaşıyor." diye konuştu.

"Genç kızları nikahlarına alıyorlar"

R.F., "Genç kızları nikahlarına alıyorlar, evde oğlan varsa onları da askere alıyorlar. Ben büyüklerden istiyorum; ülkemizde savaş olmasın, herkes evinde oturabilsin. Çok sıkıntıdayız, hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuklarım ve kocam yanımda olsun istiyorum, ülkemde yaşam kalmadı, çok zor durumdayız" ifadelerini kullandı.