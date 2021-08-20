Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi. Bakan Elvan "Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine girmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'nde iş dünyası ile buluşma etkinliğinde konuştu.

Elvan, "Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Elvan, "Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil." dedi.

"Temkinli olunması gereken dönem"

Elvan, "Makro finansal istikrar açısından dikkatle takip edilmesi ve temkinli olunması gereken bir dönemi yaşıyoruz" açıklamasında bulundu

Cari acıkta düşüş

"Cari açıktaki düşüş dış finansman ve ülke riski baskısını azaltmada da kritik bir rol oynayacak." diyen Elvan, başarıda Türk sanayisinin bulunduğu söyledi.

Enflasyon son çeyrekte düşüş eğilimine girecek

Elvan, "Yılın son çeyreğinde enflasyon eğilimin yılın son çeyreğinde düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Bütçe gelişmeleri yıl sonu hedefimiz ile uyumlu gidiyor." diye konuştu.

"Arz-talep uyumsuzlukları ve artan emtia fiyatları küresel enflasyonu yukarı çekiyor"

Salgın sürecinin, küresel ekonomik görünüme ilişkin üç temel sorunu da beraberinde getirdiğini belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Bunlardan ilki, küresel enflasyon oranlarındaki artış. Ekonomik aktivitenin güçlenmesi, arz-talep uyumsuzlukları ve artan emtia fiyatları küresel enflasyonu yukarı çekiyor. Emtia fiyatları artışında, salgın döneminde uygulanan genişlemeci politikalar, kuraklık ve stoklama eğilimindeki yükselişin etkili olduğunu görüyoruz. Küresel emtia fiyatlarındaki bu artış, girdi maliyetleri kanalıyla sanayicimizi de doğrudan etkiliyor. İşin bir diğer boyutu daha var. Gelişmiş ülke otoriteleri, küresel enflasyondaki bu artış eğiliminin geçici olacağını düşünse de enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği riskini de göz ardı edemeyiz. Gelişmiş ülke merkez bankalarının önümüzdeki süreçte atacağı adımlar, küresel finansal piyasalar üzerinde doğrudan etkili olacak. Yani finansal piyasalarda küresel anlamda veri duyarlılığının artacağı bir döneme girmekteyiz. Bu da bizim gibi yükselen piyasa ekonomilerinde, sermaye akımları, dış ticaret ve bekleyişler yoluyla dalgalanmalar yaşanmasına sebep olabilir."

"İndirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 103 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik"

Bakan Elvan, para politikasının etkinliğini güçlendirmek adına, maliye politikalarıyla da enflasyonla mücadeleye destek verdiklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Örneğin akaryakıtta eşel-mobil sistemi uygulaması kapsamında KDV ve ÖTV gelirimizden feragat ediyoruz. KDV, ÖTV ve stopaj indirimleri ile bir yandan salgından en fazla etkilenen sektörleri desteklerken, diğer yandan da enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz. Bu çerçevede, kamu maliyesi tarafında yapılan indirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 103 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik. Ayrıca son dönemde, iç talebin dengeli artışını destekleme amacıyla makro-ihtiyati tedbirleri de uygulamaya aldık ve bu tedbirlerin olumlu etkisini kısmen görmeye başladık. Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine girmesini öngörüyoruz."