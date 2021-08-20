MİT'in Sincar'da düzenlediği nokta operasyonun detayları ve fotoğrafları ortaya çıktı

Sözde üst düzey bazı PKK mensupları ile Sincar’da bir araya geldiği haberinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda, Hasan'ın içinde bulunduğu hareket halindeki araç vuruldu. Aracın kullanılamaz hale geldiğini gösteren operasyona ait fotoğraflar da ortaya çıktı.