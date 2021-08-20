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Bağcılar'da elindeki bıçağı kovaladığı arkadaşına kaptırması sonu oldu

Bağcılar'da elindeki bıçağı kovaladığı arkadaşına kaptırması sonu oldu

BAĞCILAR'da iki arkadaş arasında başlayan kavga kovalamacaya dönüştü. Bir markete sığınan Aytaç D.(39), arkadaşı Fuat Doğruel'in (38) tuttuğu bıçağı elinden alıp ona saplayarak öldürdü.

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Bağcılar, Demirkapı Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta meydana gelen olay polis soruşturmasına göre şöyle gelişti; Eski arkadaş olan Aytaç D. ile Fuat Doğruel'in arası bir süre önce açıldı. Sık sık kavga ettikleri öğrenilen iki arkadaş, olay günü sokakta karşılaştı.

Yeniden tartışan arkadaşlardan Fuat Doğruel, elindeki bıçakla arkadaşı Aytaç D.'yi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında bir mağazaya sığınan Aytaç D., içerde bulunanların Fuat Doğruel'i engellemesini fırsat bildi.

Aytaç D. arkadaşının elindeki bıçağı alarak Fuat Doğruel'i öldürdü. Şüpheli olaydan kısa süre sonra polise teslim oldu.

Kameralar kaydetti
İkilinin sokakta birbirini kovaladıkları ve dükkan içindeki mücadeleleri ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Aytaç D.'nin hızla kaçmaya çalıştığı, Fuat Doğruel'in ise onu elindeki bıçakla kovaladıkları görülüyor.

Bir dükkana girdikten sonra içerde bulunan bir kişinin cinayet işlememesi için Fuat Doğruel'i ikna etmeye çalıştığı sırada arkadaşının dikkati dağılması üzerine Aytaç D.'nin onun üzerine doğru yüklendiği görülüyor.

"Kendimi korumaya çalıştım"
Poliste verdiği ifadesinde kendisini korumaya çalıştığını iddia eden Aytaç D. olayda kullandığı bıçağı da hatırlamadığı bir yere attığını söyledi. Aytaç D.'nin daha önceden çeşitli suçlardan 6 kere gözaltına alındığı tespit edildi. Zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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