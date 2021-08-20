Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan korkutan açıklama! 'Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Koca'nın verdiği rakamlar korkuttu... Bakan Koca, "Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından salgın süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Bakan Koca, Türkiye'deki delta varyantı yoğunluğunun yüzde 90’ı geçtiğini söyledi. Bakan Koca, 'Yeni bir kapanma olur mu?' sorusuna yanıt verdi.

Bakan Koca, ''Şu an için Türkiye’de delta varyantı yüzde 90’ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Yüksek oranlı değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın yoğunlaştığı anlamına geliyor" açıklaması yaptı.

Yeni bir kapanma olacak mı?

Sağlık Bakını Fahrettin Koca, 'Yeni dönemde kapanma olacak mı?' sorusuna 'Kapanma düşünmüyoruz' yanıtını verdi.

2 doz Sinovac olanlar 3. dozu olmalı

Koca, 3. ve 4. doz aşılamaya ilişkin de önemli mesajlar verdi. 2. doz Sinovac olanlar için 3. dozun gerekli olduğunu söyleyen Koca, BioNTech içinse henüz 3. doz zorunluluğu olmadığını belirtti. Yurt dışına gidişler için ek doz ungündeme geldiğini hatırlatan Koca, "Ek bir aşı gerekmiyor. Şu ana kadar 3 doz aşıdan - o da inaktif olmak zorunda - İlk 2 dozu inaktifse 3'üncü doz gerekiyor. Çünkü belli bir zaman sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı ve ek hastalığı varsa daha da belirgin düştüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok

2 doz aşı olmasına rağmen hasta olanların sayısında artış olduğu yönündeki iddialara değinen Koca, şunları söyledi: "Düşük olduğunu biliyoruz. Örnek olsun diye söyleyeyim; aktif 1 buçuk milyona yakın sağlık çalışanımız var. 1,1 milyon sağlık personeli ve ayrıca hizmet aldığımız temizlik, güvenlik ve benzeri toplam 1 milyon 510 bin kişi… (Son kişiye yapılan aşı sonrası) Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok. Aşının ne kadar etkili olduğunu göstermek için söylüyorum. Aşısı tamamlamış, vefat eden aktif 1 milyon 510 bin sağlık çalışanı içerisinde bugüne kadar olmadı."