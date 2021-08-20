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Arsenal, Odegaard'ı 30 milyon sterline kadrosuna kattı

Arsenal, Odegaard'ı 30 milyon sterline kadrosuna kattı

Norveçli futbolcu Martin Odegaard, 30 milyon sterlin karşılığında Premier Lig devi Arsenal'e transfer oldu.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ı kadrosuna kattı.

Resmi açıklama yapıldı
Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon ocak ayında İspanyol temsilcisi Real Madrid'den kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için kulübüyle anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada transfere ilişkin detaylara yer verilmezken, Arsenal'ın kasasından 30 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

8 numaralı formayı giyecek Odegaard, İngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda 20 maça çıktı ve 2 gol attı.

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