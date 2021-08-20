Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'deki Afgan göçmen sayısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de düzensiz Afgan göçmen sayısının 1.5 milyon olduğu iddiasının yalan olduğunu belirterek, "Şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Cuma namazı sonrası Afganistan'da yaşananlar, Taliban tartışmaları, muhalefetin eleştirileri ve Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya (Afganistan) gerekli olan ihtimamı göstermemiştir. Rusya'nın Afganistan'a olan müdahalesi olsun, daha sonra ABD'nin müdahalesinde sağlıklı bir müdahaleyi bu ülkelerin hiçbirisi göstermemiştir.

"Afganistan'da trilyonlarca liranın nerede harcandığı çok önemlidir"

Fakat az önce ifade ettiğim ülkeler; buraya sadece askeri veya silah bu tür şeylerle yaklaşmışlardır. Trilyonlarca lira kendileri aktarmışlardır. Ama bu trilyonlarca liranın nerede harcandığı çok önemlidir. Eninde sonunda bütün bu adımların geldiği yer belli olmuştur.

Ve Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakılmış ve Taliban'ın buradaki takınacağı tavır belli olduğu halde, Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş, gelinen netice de ortada. Ve şimdi kendileri de söylüyorlar. Biz bütün bu silah, araç, gereç, mühimmat işte bunları nereye bıraktığımız henüz belli değil diye laflar ediyorlar.

Afgan göçmen sayısı 300 bin

Ama Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. "Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç aldı" Ama maalesef bu lafların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Yapmakta olduğumuz önleyici duvarların hepsi düzensiz göçleri engellemek içindir.

Suriye'den 4 milyon mülteci

Öte yandan Suriye'den Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon göç olmuştur. Biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi de kapılarımızı kesinlikle bize topraklarından kaçkın durumunda olan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de ülkelerine gönderdik.

Taliban ile görüşmeler yapabiliriz

Başta tabii Dışişleri Bakanlığımızın bu ülkelerle olan görüşmeleri, yarın örneğin NATO'nun böyle bir toplantısı var ve Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri olacak. Aynı şekilde tabii Taliban'la görüşmeler noktasında da hatta şahsıma bu konu sorulduğunda yine söyledim. Biz gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir ve biz onlara kapıyı kapatacak halde değiliz.

Muhalefetin sel felaketindeki tavrına eleştiri

Ondan hiç şüpheniz olmasın. Bay Kemal sıfatıyla Yalancı Kemal'dir. Ben hiçbir zaman onun dürüstlüğünü zaten hiç yaşamadım. Yaptıkları her şey yalan, dürüst bir davranış yok. Yanlarında zaten yalan makineleri var. Yalan üstüne yalan. Yahu bu ülkede bir felaket yaşıyoruz. Dayanışma yok, yalan var. Dürüst ol, milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin. Taşıyamayacaksınız. Böyle bir felaketin olduğu dönemde siz bu ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Ne Doğu Karadeniz'de bunu yapabildiler, ne yangın afetlerinde bunu yapabildiler, ne Batı Karadeniz'de bunu yapabildiler. Yok, bunların yalan üzerine bir akışı var. Ama benim milletim zamanı geldiğinde bu muhalefete gerekli dersi en güzel şekilde sandıkta verecektir.

(ABD'yle göçmen anlaşması iddiası) Amerikan Büyükelçiliği yalanlamıştır. Amerika yalanlamıştır ama bunlar yine hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar."