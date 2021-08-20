BIST 1.438
DOLAR 8,53
EURO 9,98
ALTIN 489,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de notere giderken hayatının şokunu yaşadı: Her şey bir anda oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de notere giderken hayatının şokunu yaşadı: Her şey bir anda oldu

İZMİR'de arazi alımı için notere giden bir kişi, bıçaklı iki saldırgan tarafından gasp edildi. Talihsiz adamın karakola giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerden birini yakaladı.

Abone ol

Bağyurdu Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat eden Y.T. isimli vatandaş, kendisini M.Ç. olarak tanıtan kişi ile Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan bir arazi alımı için anlaştıklarını, resmi devir işlemleri için notere gitmek üzereyken iki şahıs tarafından bıçak zoruyla parasının yağmalandığını söyledi.

Müracaatın ardından çalışma başlatan Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma ve inceleme sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin N.U. ve A.Y. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerden N.U. gözaltına alınırken A.Y.'nin ise Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ikamet ettiği tespit edilerek yakalanması çalışmalarına başlandı.


Evde yapılan aramalarda sahte altın ve paralar bulundu
Öte yandan ekipler tarafından N.U. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada 19 bin 500 lira, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet tabanca mermisi, 45 adet altın görünümlü materyal, 11 adet sahte altın bilezik, 5 adet 22 ayar altın bilezik ele geçirildi. Şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Edirne'de çobanlık yapan Afganlar Taliban'ın iğrençliklerini anlattı: Evleri basıp kadınlara...
Foto Galeri Edirne'de çobanlık yapan Afganlar Taliban'ın iğrençliklerini anlattı: Evleri basıp kadınlara... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mülki idare amirleri atama kararnamesi 2021 tam isim listesi
Mülki idare amirleri atama kararnamesi 2021 tam isim listesi
Randers maçında Kerem'e çıkışan Luyindama'ya Fatih Terim'den tepki
Randers maçında Kerem'e çıkışan Luyindama'ya Fatih Terim'den tepki
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme ve enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme ve enflasyon açıklaması
Türkiye'nin yapay zeka stratejisi belirlendi
Türkiye'nin yapay zeka stratejisi belirlendi
Üsküdar'da taksicinin bıçak zoruyla parasını aldı! 18 yıla kadar hapsi istendi
Üsküdar'da taksicinin bıçak zoruyla parasını aldı! 18 yıla kadar hapsi istendi
Türkiye'nin en uzun ve en büyüğüydü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat
Türkiye'nin en uzun ve en büyüğüydü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat
Yıldız Tilbe aşı olmayacağını ilan etti: Ölürsem ölürüm sanki ölümsüzlük aşısını bulmuşlar
Yıldız Tilbe aşı olmayacağını ilan etti: Ölürsem ölürüm sanki ölümsüzlük aşısını bulmuşlar
Yüz yüze eğitim kararı herkes harekete geçti! Kiralık evler şimdiden tükendi
Yüz yüze eğitim kararı herkes harekete geçti! Kiralık evler şimdiden tükendi
Büşra Ayaydın ailesi kimdir? Hangi dizilerde rol aldı Büşra Ayaydın'ın açık hali
Büşra Ayaydın ailesi kimdir? Hangi dizilerde rol aldı Büşra Ayaydın'ın açık hali
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le Afganistan'ı görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le Afganistan'ı görüşecek