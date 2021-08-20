Taliban'ın iğrençliklerini Edirne'de çobanlık yapan Afganlar anlattı: Evleri basıp kadınlara...
AFGANİSTAN'dan Taliban korkusuyla Türkiye'ye gelen göçmenlerden bazıları, Edirne'de çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor.
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan daha önce kaçarak daha iyi yaşam için Türkiye'ye gelen Afganistanlı göçmenlerin bazıları, Edirne'de çobanlık yaparak hayatlarını sürdürüyor.
Çobanlıkla kazandıkları paranın bir kısmını geride bıraktıkları yakınlarına gönderen göçmenler, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesini büyük endişe ile takip ettiklerini dile getirdi.
Afganistan'dan 5 yıl önce kaçarak Türkiye'ye gelen Nazar Muradi (20), son 2 gündür ülkesinde kalan ailesinden haber alamadığını söyledi.
Asker olan bir kardeşinin Taliban'ın elinde olduğunu anlatan Muradi, "Afganistan'dan buraya çalışmak için geldik. Birkaç senedir buradayız. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Genellikle çobanlık yapıyorum." dedi.