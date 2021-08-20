Gaziantep'te direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı! Acı haber geldi

GAZİANTEP'te, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirerek, kaldırıma çarpan Memik Yiğit (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza, sabah saatlerinde Alpaslan Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Memik Yiğit, 27 L 4613 plakalı otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Yiğit'in kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarparak durdu. Yiğit'i direksiyon başında baygın görenler, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yiğit'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Memik Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.