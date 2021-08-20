Melih Gümüşbıçak evli mi eşi kimdir? Melih Gümüşbıçak nereli

TV 8'de Fenerbahçe-Helsinki maçını sunan deneyimli sunucu Melih Gümüşbıçak'ın maç sonrası Mesut Özel hakkında yaptığı açıklama tepki topladı. Sosyal medyada konu olan olay sonrası birçok kişi Melih Gümüşbıçak ne dedi, Mesut Özel hakkında ne dedi araştırması yaptı.

Abone ol

Fenerbahçe maçı sonrası Mesut Özil’i eleştirince taraftarlardan tepki topladı. Başarılı spiker Melih Gümüşbıcak’ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Melih Gümüşbıçak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Melih Gümüşbıçak hakkında merak edilenler…

Ne dedi: Fenerbahçeli olmasıyla bilinen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan mücadelede, karşılaşmanın spikeri Melih Gümüşbıçak, Muhammed Gümüşkaya'nın golü sonrasında “Dünya yıldızı Mesut Özil'in yapamadığını Muhammed topla ilk buluşmasında yapıyor!" ifadesini kullanması, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Melih Gümüşbıçak kimdir: Melih Gümüşbıçak, 10 Ağustos 1968, Ankara doğumludur. Sunucu ve spiker Gümüşbıçak, Ankara doğumlu olup İstanbul'da yaşamaktadır. Ankara 50.Yıl Lisesinden mezun olduktan sonra İktisat ve siyasal bilgiler öğrenimi gördü. Spor ve magazin sunuculuğu yapmaktadır. Mesleğe TRT'de girip orada spor programları sunmuş, daha sonra Doğan Yayın Holding'e geçmiştir. Daha sonra Show TV'de Televole adlı magazin programını sunmuştur. Daha sonra Lig TV'ye geçen Gümüşbıçak, halen bu kanalda sunuculuk yapmasının yanı sıra 360 kanalında ise spor programı hazırlayıp sundu. Melih Gümüşbıçak günümüzde TRT'de çalışmaktadır. Halen TRT Spor Kanalında Şampiyonlar Ligi programlarını ve çeşitli spor yayınlarını sunmaktadır.