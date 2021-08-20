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AÖL ek sınav sonucu ne zaman açıklanacak MEB TC ile sorgulama

AÖL ek sınav sonucu ne zaman açıklanacak MEB TC ile sorgulama

Online yapılan AÖL ek sınavları bugün yani 20 Ağustos'ta sona eriyor. Gözler AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna çevrilmişken MEB beklenen tarihi açıkladı. AÖL sınav sonuçları 23 Ağustos haftasında açıklanması bekleniyor. Peki AÖL sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek?

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Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Ağustos tarihinde başlayan söz konusu sınavlar bugün yani 20 Ağustos 2021 saat 23.59'a kadar tamamlanacak. Online düzenlenen ek sınav sonuçları MEB tarafından T.C kimlik numarası ile sorgulamaya açılacak. Ancak AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak: 

AÖL ek sınavları 20 Ağustos'ta bitecek. Geçmiş sınavlar göz önüne alındığında sınav sonuçlarının 23 Ağustos haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL ek sınav sonucu öğrenme:

Yapılan açıklama sonrası sınav sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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