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Sinop'ta iğrenç olay! 'Makine' bahanesi ile çağırıp 13 yaşındaki akrabasına istismarda bulundu

Sinop'ta iğrenç olay! 'Makine' bahanesi ile çağırıp 13 yaşındaki akrabasına istismarda bulundu

SİNOP’ta makineden çamaşır boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı M.B.’ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan akrabası O.T. (58), tutuklandı. 

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Mide bulandıran olay , 18 Ağustos’ta Gerze ilçesine bağlı Yenikent köyünde meydana geldi. İddiaya göre O.T., evindeki çamaşır makinesinin boşaltılması için uzaktan akrabası olan M.B.’den yardım istedi.  O.T., eve gelip makineden çamaşırları aldığı esnada M.B.'ye cinsel istismarda bulundu.

Bunun üzerine evden kaçan küçük kızın daha sonra yaşadıklarını arkadaşına anlatmasının ardından durumdan haberdar olan ailesi, hemen jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, O.T.’yi gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. M.B.’nin ise evinde psikolojik destek aldığı öğrenildi.

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