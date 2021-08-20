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Muğla Köyceğiz yangını yeniden başladı

Muğla Köyceğiz yangını yeniden başladı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde 15 gün süren yangın yeniden başladı. Yangının 12 Ağustos’ta kontrol altına alındığı yer olan Otmanlar Mahallesi’nden alevlerin yükseldiği belirtiliyor.

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Muğla’da 28 Temmuz’da başlayan ve 15 gün süren tarihteki en büyük orman yangınlarının son halkası olan Köyceğiz yangını 12 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.

Yangın yeniden alevlendi. Yangının daha önce kontrol altına alındığı belirtilen, Köyceğiz’e bağlı Otmanlar Mahallesi, Dereköy mevkiinde alevlerin yükseldiği ve yangına havadan müdahalenin başladığı öğrenildi.

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