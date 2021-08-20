Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'dan açıklama: O frikiği atacak çok maçların olacak

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, Helsinki maçının son dakikalarında kazanılan frikik atışını Arda Güler'e bırakmayınca taraftarların tepkisiyle karşılaştı. İkili kahvaltıda bir araya geldi.

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Fenerbahçe'de Helsinki ile oynanan maçta frikik pozisyonu ile ilgili gündeme gelen Jose Sosa-Arda Güler ikilisi maçın ardından sabah kahvaltıda buluştu.

Samimi sohbette Arda’ya kendi tecrübelerini aktaran Sosa; "Siz bu takımın geleceğisiniz, siz oynadığınız sürece ağabeyleriniz olarak biz çok mutlu oluyoruz. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var ve o frikiki atacak çok maçların olacak” ifadelerini kullandı.

Arda da pozisyonda frikiki atmak istemesinin hayallerinden ötürü olduğunu ve asla Sosa’ya saygısızlık etmek istemediğini Arjantinli yıldıza iletti.

Avrupa arenasının kulüp için öneminin farkında olduğunu dile getiren genç oyuncunun bu sözleri Sosa tarafından anlayış ve sempatiyle karşılandı ve "Ben seni tanıyorum, Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler, ileride de çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın." şeklinde karşılık buldu.