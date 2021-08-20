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Vaka sayıları Gaziantep'te 20 günde iki kattan fazla arttı cadde ve meydanlar hayli yoğun

Vaka sayıları Gaziantep'te 20 günde iki kattan fazla arttı cadde ve meydanlar hayli yoğun

GAZİANTEP'te, koronavirüs vaka sayısı 20 günde 2 kattan fazla artış gösterdi. Vaka sayılarındaki artışa rağmen kentin çarşı ve meydanlarında yoğunluk gözlendi.

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Kontrollü normalleşmenin ardından Gaziantep'te yaşayanlar, çarşı ve meydanlarda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın temmuz ayı sonunda açıkladığı koronavirüs risk haritasında Gaziantep'te 100 bin kişide 58,02 olan vaka sayısı dün açıklanan tabloda ise 126,26 olarak güncellendi.

Vaka sayısındaki artışa karşın vatandaşların kuralları ihlal ettiği görüldü. Kentin en kalabalık noktalarından Gaziler Caddesi'nde, çoğu kişi maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptı.

Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri, halkı maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

İşte kentte bugünkü kalabalıktan objektife yansıyanlar...

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