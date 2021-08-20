BIST 1.437
DOLAR 8,52
EURO 9,96
ALTIN 488,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da çakar denetimi! 1461 araca ceza kesildi

İstanbul'da çakar denetimi! 1461 araca ceza kesildi

 İSTANBUL'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yılbaşından bu yana yaptığı çakar-siren denetimlerinde usulsüz çakar kullanan yüzlerce araca ceza kesildi.

Abone ol

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, İstanbul'daki usulsüz çakar ve siren kullanan araçlara yönelik çalışmaları aralıksız sürerken, yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde rekor cezalar uygulandı. İl genelinde 01.01.2021-20.08.2021 tarihleri arasında çakar-tepe lambalı ve siren tertibatlı araçlar üzerine yapılan denetimlerde; toplam 7 bin114 adet araç kontrol edilirken, bu araçlardan bin 461 adet araca yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmaktan bin 339'ar lira para cezası uygulandı. Ayrıca aynı usulsüz uygulamalara devam ettiği tespit edilen 25 araç ise trafikten men edildi.  

Denetlemelerini aralıksız sürdüren ekipler, Ağustos ayı içerisinde ise toplam 932 araç kontrol ederken, bu araçlardan çakar kullanan 127 adet  araca yine yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak ceza uygulandı. Bu denetimlerde 6 adet araç ise usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmaktan dolayı trafikten 15 gün süreyle men edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin önümüzdeki günlerde de denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Emmanuel Macron ve Joe Biden, Afganistan'ı görüştü
Emmanuel Macron ve Joe Biden, Afganistan'ı görüştü
Karsan Atak Electric Barselona-Madrid arasında test edilen ilk elektrikli otobüs oldu
Karsan Atak Electric Barselona-Madrid arasında test edilen ilk elektrikli otobüs oldu
Prof. Dr. Gürdal Yılmaz geçen yılla bu yılı kıyasladı! Aşı çağrısı yaptı
Prof. Dr. Gürdal Yılmaz geçen yılla bu yılı kıyasladı! Aşı çağrısı yaptı
RTÜK'ten 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' haberlerine ilişkin açıklama
RTÜK'ten 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' haberlerine ilişkin açıklama
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'dan açıklama: O frikiği atacak çok maçların olacak
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'dan açıklama: O frikiği atacak çok maçların olacak
Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi
Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi
Aşure duası okunuşu nasıl kaç kere okunur Türkçe okunuşu
Aşure duası okunuşu nasıl kaç kere okunur Türkçe okunuşu
Muğla Köyceğiz yangını yeniden başladı
Muğla Köyceğiz yangını yeniden başladı
Sinop'ta iğrenç olay! 'Makine' bahanesi ile çağırıp 13 yaşındaki akrabasına istismarda bulundu
Sinop'ta iğrenç olay! 'Makine' bahanesi ile çağırıp 13 yaşındaki akrabasına istismarda bulundu
Kocaeli'de jiletle kendini doğradı kanlar içinde kaldı! İsteği bakın ne çıktı
Kocaeli'de jiletle kendini doğradı kanlar içinde kaldı! İsteği bakın ne çıktı