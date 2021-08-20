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İngiltere'den pes dedirten Afganistan açıklaması gelecek 5 yılda 15 bin Afgan kabul edilecek

İngiltere'den pes dedirten Afganistan açıklaması gelecek 5 yılda 15 bin Afgan kabul edilecek

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, son tahliye uçaklarının pazar günü Afganistan'ı terk edebileceğini ancak söz verilen herkesin Afganistan'dan tahliye edilemeyeceğini söyledi.

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Heappey, Radio 4'e yaptığı açıklamada hava köprüsünün 2-5 gün içinde kapanabileceğini belirtti.

"Kesinlikle herkes dışarı çıkana kadar bekleme imkanlarının olmadığını" kaydeden Heappey, "Burada Savunma Bakanlığı'ndaki herkesi geceleri uyanık tutan bir gerçek var. O da, herkesi kesinlikle dışarı çıkaramayacağımız gerçeği." dedi.

Savunma Bakanı Ben Wallace da hafta başında yaptığı açıklamada "bazılarının (ülke dışına çıkmayı) başaramayacağını" söylemişti.

Başbakan Boris Johnson, İngiltere'nin Afganistan'dan ayrılmak isteyen 20 bin kişiyi alacağını, 5 bin kişinin gelecek 12 ay içinde, geri kalanların ise gelecek 5 yılda kabul edileceğini açıklamıştı.

Ancak, Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirdiği pazar gecesi ile cuma sabahı arasında Kabil'den 2 bin 163 kişi tahliye edilebildi. Son haftalar dahil tahliye edilenlerin toplam sayısı ise yaklaşık 3 bin 800 oldu.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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