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Korona vakaları artarken pes dedirten görüntü! Şanlıurfa’da aşure dağıtımında izdiham

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Korona vakaları artarken pes dedirten görüntü! Şanlıurfa’da aşure dağıtımında izdiham

ŞANLIURFA’da muharrem ayı nedeniyle cuma namazı çıkışında aşure dağıtımı yapıldığı sırada izdiham yaşandı.

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Muharrem ayı dolayısıyla Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından Eyüp Peygamber Camisi’nde cuma namazı çıkışında aşure dağıtıldı. Namaz çıkışında cami avlusunda toplanan kalabalık, aşure dağıtımı nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Görevliler ve polisler, sıraya girenleri sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyardı. Avluda bulunan kazanların başına geçen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tabaklara doldurduğu aşureleri vatandaşlara dağıttı. Dağıtım sırasında izdiham yaşandı.

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