Galatasaray'dan sakatlık geçiren Arda Turan'la ilgili açıklama

Galatasaray, Randers maçının son dakikasında sakatlık geçiren Arda Turan'ın MR sonuçlarını paylaştı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, deplasmanda oynanan Randers müsabakasının son dakikalarında sakatlanan Arda Turan'ın MR'ının çekildiği bildirildi.

Yapılan tetkikler sonucunda tecrübeli futbolcunun sol ayak bileği iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ile eşlik eden yumuşak dokusunda ise kanama tespit edildiği kaydedildi.

Arda'nın tedavisine başlandığı aktarıldı.