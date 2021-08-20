Galatasaray'dan sakatlık geçiren Arda Turan'la ilgili açıklama

Galatasaray, Randers maçının son dakikasında sakatlık geçiren Arda Turan'ın MR sonuçlarını paylaştı.Abone ol
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, deplasmanda oynanan Randers müsabakasının son dakikalarında sakatlanan Arda Turan'ın MR'ının çekildiği bildirildi.
Yapılan tetkikler sonucunda tecrübeli futbolcunun sol ayak bileği iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ile eşlik eden yumuşak dokusunda ise kanama tespit edildiği kaydedildi.
Arda'nın tedavisine başlandığı aktarıldı.
Söz konusu açıklamada "Arda Turan’ın yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.