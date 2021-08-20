Antalya'da 'yandım yandım diye bağırdım' deyip anlattı: Kaçanlar kilitlenip...
ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki yangın felaketini 80 yaşındaki Ümmühani Deniz, gözyaşları içinde anlattı.
Karaöz Mahallesi Akbaş Beleni mevkiinde kızı Gülsüm Akbaş ile birlikte yaşayan 80 yaşındaki Ümmühani Deniz, 28 Temmuz’da yaşanan yangında her şeyleri yanarken canlarını zor kurtardı.
Kendisi gibi ahırı ve koyunları yanan oğlunun ahırının yeniden yapılmaya başlandığını belirten Ümmühani Deniz, kendi ahırı ve evinin de en kısa sürede yapılacağına inandığını söyledi.
Ateşin içinde kaldım: Yangın günü yaşadıklarını anlatan Ümmühani Deniz, olay günü evde mahsur kaldığını, canını çocuklarının kurtardığını hatırlattı. 7 çocuk annesi yaşlı kadın Ümmühani Deniz, “Merdivenden inene kadar bu taraf tamamen ateş aldı. Ateşin içinde kaldım." dedi.
Mümkün değil kaldıramadı: "Ben yandım, yandığımda yan taraftaki evin sahibi yangını görmüş kaç yandım gittim dedim" diyen Deniz "Sonra benim oğlum geldi. Benim omzumdan bir tuttu. Mümkün değil kaldıramadı. Sonra bir daha tuttu sonra yere alevin üstüne kapandı." ifadelerini kullandı.