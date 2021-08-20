Antalya'da 'yandım yandım diye bağırdım' deyip anlattı: Kaçanlar kilitlenip...

Mümkün değil kaldıramadı: "Ben yandım, yandığımda yan taraftaki evin sahibi yangını görmüş kaç yandım gittim dedim" diyen Deniz "Sonra benim oğlum geldi. Benim omzumdan bir tuttu. Mümkün değil kaldıramadı. Sonra bir daha tuttu sonra yere alevin üstüne kapandı." ifadelerini kullandı.