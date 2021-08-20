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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun telefonu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programı sonrası saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Kavuncu'yu telefonla aradığı belirtildi. Yaşanan saldırı ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, Kavuncu'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

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