AK Partili Bülent Turan: Sınırlarına hakim olan bir ülkeyiz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmenlerle ilgili olarak “Biz sınırlarına hakim bir ülkeyiz. Kimin, nasıl geldiğini bilen bir ülkeyiz" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Daha sonra gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Turan, son dönemde bazı gerekçelerle beraber göçmen meselesinin farklı siyasi yönlerde değerlendirildiğini dile getirdi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre Turan, şunları kaydetti:

"Biz sınırlarına hakim olan bir ülkeyiz. Kimin, nasıl geldiğini bilen bir ülkeyiz. Geçen sene 500 bine yakın göçmen geldi. Bu çok büyük bir sayı. Şu an bizim 20'den fazla göç iade merkezimiz var. Tabii ki hatalar, eksikler olabilir. Ama bunu ulusal bir mesele gibi, Türkiye'nin huzurunu bozacak bir adımmış gibi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum.

'Tüm siyasilerin sağduyulu olmasını istiyorum'

Tüm siyasilerin sağduyulu olmasını istiyorum. Türkiye'nin hiçbir temel meselesinde yanında olmayan siyasilerin, başta CHP olmak üzere bu konuda büyük bir istismar politikası yapıldığını düşünüyorum. Başta 'mavi vatan' olmak üzere Libya, Suriye, Azerbaycan gibi temel politikalarımızın hiçbirinde yanımızda olmadılar. Aksine Azerbaycan'da son gelişmelerde 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diyebilecek kadar ileri giden bir muhalefet anlayışı oldu.

'Muhalefetin yanımızda olmasını beklemiyoruz zaten'

Biz göç gibi bütün dünyanın sorunu olabilecek bir meselede muhalefetin yanımızda olmasını beklemiyoruz zaten. Ama ithamlarıyla bir politika oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu siyasi bir kavgaya dönüştürülmesini, ülkenin karıştırılmasını çok yanlış buluyorum. Son dönemde İran hattı başta olmak üzere duvar yaptırılması ve askerin artırılması gibi tedbirler alındı. Göç iade merkezlerinde de çok hassas bir çalışma söz konusu. Tüm ilgili bakanlıklarımız gereğini yapmaya çalışıyorlar."