Sivas ve Balıkesir'den peş peşe üzücü kaza haberleri! İki kazada 3 kişi öldü 9 yaralı var

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, virajda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada Gönül Ateş (66) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı. Balıkesir'de yaşanan bir diğer kazada ise 44 yaşındaki anne ve 18 yaşındaki kızı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralı kurtuldu.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında, Küpeli ve Kurtoğlu köyleri arasında meydana geldi. E.A. (41) yönetimindeki 34 E 2576 plakalı otomobil, köy yolundaki virajda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Gönül Ateş, hayatını kaybetti.

Sürücü E.A. ile araçtaki P.A. (33), E.Ş. (6), M.F.A. (15) ve O.A. (11) ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İkinci acı kaza haberi Balıkesir'den geldi. Yine saat 14.00 sıralarında Gönen ilçesinden gelerek Edincik’e dönüş yapan Meltem Kübra Ü. idaresindeki 39 ABL 710 plakalı otomobil ile Bandırma ilçesinden Gönen’e gitmekte olan İbrahim Ö. idaresindeki 10 TF 502 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra, otomobilde bulunan Zeynep Gezen, Sena Sude Göre, Sümeyye H.K., Dilek Ö. yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Anne ve kız hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, Zeynep Gezen ile kızı Sena Sude Göre’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralananlardan Meltem Kübra Ü., Sümeyye H.K., Dilek Ö. ve İbrahim Ö., ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Zeynep Gezen ve Sena Sude Göre'nin cansız bedenleri ise morga kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.