Sanayii Başkanı İsmail Demir: 80 ülke ile 100'ün üzerinde anlaşma yaptık

80 ülkeyle 100'ün üzerinde anlaşma yapıldığı bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yabancıların artık, "Türkler ne yapmış, hangi alanda iş birliği yapabiliriz?" diyerek fuara katılım sağlamaya başladığını söyledi. Kısıtlama beklemedikleri alanlarda bile ambargo ile karşılaştıklarını ifade eden Demir, "İhtiyaç halindeyken muhtaç olmamak için üretim yapıyoruz. Çok çeşitli alanlarda faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayiinin gövde gösterisine dönüşen 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) TVNET'e özel açıklamalarda bulundu.

Türk savunma sanayiinin ortaya çıkardığı ürünlerin çeşitliliğine değinen Demir, kısıtlama beklemedikleri alanda bile ambargo ile karşılaşıldığına dikkat çekerek, "Kapsamadığımız alan kalmasın, yarın önümüze ne çıkar belli olmaz anlayışıyla çok çeşitli alanlarda faaliyet başlattık" dedi.

"En iyisi olma iddiasındayız"

Bazı alanlarda Türkiye'nin en iyi olma iddiasına sahip olduğunu belirten ve insansız hava araçlarını örnek gösteren Demir, "Diğer alanları boş bırakmamak, ihtiyacımız olduğunda kimseye muhtaç olmamak durumundayız. Bazı alanlarda en uç noktada olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.