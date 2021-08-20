BIST 1.445
DOLAR 8,49
EURO 9,95
ALTIN 487,43
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak

Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın yüksek maliyeti nedeniyle yolları ayırmak istediği futbolcuların başında gelen Radamel Falcao, takımdan ayrılmama kararı aldı. ABD, Meksika ve Arjantin'den gelen teklifleri ekonomik anlamda yeterli bulmayan Kolombiyalı yıldız, sözleşmesinin bitiş tarihi olan sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.

Abone ol

Galatasaray'ın 5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak için yolları ayırmaya çalıştığı Radamel Falcao, aldığı kararla sarı-kırmızılı kulubü zorda bıraktı. Kolombiyalı yıldız kendisine gelen teklifleri reddederken sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalma kararı aldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor
Sporx'in haberine göre; Şu ana kadar Meksika, Arjantin, ABD MLS Ligi takımlarından teklifler alan ancak bu teklifleri ekonomik anlamda yeterli bulmayan Radamel Falcao bu sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlama kararı aldı. Galatasaray'dan bonuslar hariç 5 milyon euro maaş alan Radamel Falcao, ayrıca ailesinin İstanbul'da kalmak istemesi ve kızlarının İstanbul'daki eğitimlerini Ağustos ayı itibariyle beraber başlamasından dolayı kararında ısrarcı olacak. Galatasaray ile olan sözleşmesine sadık kalacağını hemen her fırsatta dile getiren Kolombiyalı yıldızın sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'dan itiraf gibi NATO açıklaması: Kararlar Washington'da alınıyor
Almanya'dan itiraf gibi NATO açıklaması: Kararlar Washington'da alınıyor
Avrupa'nın göçmen oyunu iki ülkeyi karşı karşıya getirdi
Avrupa'nın göçmen oyunu iki ülkeyi karşı karşıya getirdi
The Economist'ten çok konuşulacak Afganistan kapağı: Biden'in çöküşü
The Economist'ten çok konuşulacak Afganistan kapağı: Biden'in çöküşü
NATO'dan Taliban'a çağrı: Şiddete son verin
NATO'dan Taliban'a çağrı: Şiddete son verin
BM'den Afganistan raporu: Taliban insan avına başladı
BM'den Afganistan raporu: Taliban insan avına başladı
ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD'yi bir ay önce uyardığı açıklandı
ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD'yi bir ay önce uyardığı açıklandı
Sanayii Başkanı İsmail Demir: 80 ülke ile 100'ün üzerinde anlaşma yaptık
Sanayii Başkanı İsmail Demir: 80 ülke ile 100'ün üzerinde anlaşma yaptık
Abdullah Ağar'dan Türkiye'ye Afganistan uyarısı: Bush'un hedefiydi
Abdullah Ağar'dan Türkiye'ye Afganistan uyarısı: Bush'un hedefiydi
ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki askeri teçhizatı Taliban'a kaldı
ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki askeri teçhizatı Taliban'a kaldı
Koruya komşu evler daha fazla değerleniyor
Koruya komşu evler daha fazla değerleniyor