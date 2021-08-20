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Avrupa'nın göçmen oyunu iki ülkeyi karşı karşıya getirdi

Avrupa'nın göçmen oyunu iki ülkeyi karşı karşıya getirdi

Ülkesine gelen mültecileri Avrupa sınırına gönderen Belarus, Avrupa Birliği (AB) ile karşı karşıya geldi. Minsk yönetiminin bu hamlesine karşılık Polonya, sınıra askeri takviye gönderdi.

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Afganistan'da yaşanan tahliye görüntülerinin ardından dünya yeni bir göçmen krizi ile karşı karşıya. Krizin adresi ise Avrupa'nın kapısı olan Belarus-Polonya sınırı. Avrupa Birliğinin (AB) ambargo listesinde olan Belarus ise son dönemde AB'nin bu hamlesine karşılık olarak mülteci kartını oynuyor.

Mültecileri AB sınırına gönderen Belarus'un Afgan göçmenleri zorla AB sınırına götürdüğü anlar kameraya yakalandı. Litvanya sınır kuvvetleri tarafından kaydedilen görüntülerde Belarus polisinin göçmenleri yasadışı bir şekilde Avrupa sınırlarına ittiği belirtildi.

Görüntüler kısa sürede Avrupa'nın gündemine oturdu. Avrupa Birliği, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya yasadışı sınır geçişleri düzenleyen Belarus'un bu politikasını 'saldırgan davranış' olarak nitelendirdi ve kınadı. Açıklamada bu politikasının 27 ulustan oluşan bloğu istikrarsızlaştırmak amacıyla yapıldığının altı çizildi. Polonya ise Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun otoriter hükümetini göçmenleri sınırından geçirerek insani bir kriz yaratmakla suçladı.

Sınıra takviye gönderdiler

AB ile Belarus sınırında bu restleşme yüzünden tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Belarus güvenlik güçleri göçmenlerin Belarus'a dönmelerine izin vermezken Polonya sınır muhafızları ve ordu görevlileri Polonya üzerinden yolculuklarına devam etmelerini engelliyor. Polonya, söz konusu göç dalgasını durdurmak adına 1000 asker daha konuşlandırdığını duyurdu.

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