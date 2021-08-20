BM'den Afganistan raporu: Taliban insan avına başladı

Birleşmiş Milletlere (BM) gönderilen bir rapora göre Afganistan'ı ele geçiren Taliban; NATO kuvvetleri ve eski hükümet için çalışan insanları arıyor. Taliban intikam peşinde koşmayacağını duyurmuştu ancak raporda, "Çok sayıda birey Taliban tarafından hedef alınıyor" denildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) çekilmesiyle Taliban güçleri çok kısa süre içerisinde ülkenin neredeyse tamamını ele geçirdi. Başkent Kabil'e giren Taliban, Afganistan'ın yönetimini devraldı.

Son olarak Birleşmiş Milletlerin (BM) yayımladığı bir rapor ülkedeki durumun vahametini ortaya koydu. BM belgesine göre Taliban güçleri ülkede insan avına başladı. BM, eski hükümet veya NATO güçleri için çalışmış Afgan vatandaşlarının arandığını belirtti.

BM'ye bilgi sağlayan Norveç merkezli RHIPTO'nun hazırladığı raporda, "Çok sayıda birey Taliban tarafından hedef alınıyor, bu tehdit oldukça net" denildi. RHIPTO'nun yöneticisi Christian Nelleman, ülkede toplu infazlardan endişe ettiklerini söyledi.