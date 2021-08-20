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ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD'yi bir ay önce uyardığı açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD'yi bir ay önce uyardığı açıklandı

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde görevli diplomatların bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'i ABD'nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil'in Taliban'ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı.

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Wall Street Journal'ın bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde görevli diplomatların yönetimin kararlarına karşı yapıcı eleştirilerini yöneltmek üzere kullandıkları kriptolu bir kanaldan gönderilen notada Taliban'ın hızlı ilerleyişi ve Afgan güvenlik güçlerinin çöküşü karşısında ABD Dışişleri Bakanlığı uyarıldı ve krizi yöneterek tahliyeleri hızlandırmak için önerilerde bulunuldu.

13 Temmuz tarihli notada ayrıca Taliban'ın eylemlerinin daha sert bir dille tarif edilmesi gerektiği belirtildi.​​​​​​​

Söz konusu nota ABD medyasında yönetimin Taliban karşısında Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliğinin farkında olduğunun en açık delili olarak yorumlanıyor.

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