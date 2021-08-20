The Economist'ten çok konuşulacak Afganistan kapağı: Biden'in çöküşü

Çaresiz Afganların görüntülerini paylaşan İngiltere merkezli The Economist dergisi, yaşananlardan ABD Başkanı Joe Biden'i sorumlu tuttu. Afganistan'dan kaotik şekilde ayrılmanın sorunları derinleştireceğini kaydeden dergi, 'Biden'in çöküşü' ifadesini manşetinde kullandı.

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İngiltere merkezli haftalık The Economist dergisi, Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşananları kapağına taşıdı.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın pistinde ilerleyen ABD Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağın görüntülerine yer verilen haberin görselinde Afganların ülkeden kaçma umuduyla uçağın etrafını sardığı anımsatıldı.

"Suçun çoğu Biden'e ait"

Dergi, 'Biden'in çöküşü' başlığını kullanarak ortaya çıkan tablonun Afganistan ve ABD için anlamını sorguladı, 'suçun çoğunun doğrudan ABD Başkanı Joe Biden'e ait olduğu' kaydedildi.

Haberde, "Taliban, Amerika'nın Afganistan'ı yeniden şekillendirmek için 20 yıllık misyonunun çöküşünü senaryolaştırmış olsaydı bundan daha üzücü görüntüler olmazdı" görüşü paylaşıldı.

Taliban mensuplarının başkent Kabil'e girdiği sırada endişeye kapılan Afganların kalkışa hazırlanan Amerikan kargo uçaklarının peşinden koştuğu, iniş takımlarına tutunmaya çalışanların kaçınılmaz son olan ölümle yüzleştiği belirtildi.

Ayrıca Washington destekli Afgan hükümeti güçlerinin savaşmadan teslim olduğunun altı çizildi.

Ülkeyi terk etme hesabı yapan Afganlara işaret edilen haberde, "Öyle korkunç bir çıkmaza girdiler ki hızla giden uçağın tekerleklerine tutunmak en iyi seçenek gibi görünüyordu" denildi.