İstanbul'da 436 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 19 Ağustos'ta yapılan operasyonlarda 170'i Afgan toplam 436 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 16 ilçede yapılan kontrollerde 170'i Afgan 436 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da 19 Ağustos'ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu 170'i Afgan, 266'sı diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 436 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi."