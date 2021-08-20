BIST 1.445
DOLAR 8,49
EURO 9,94
ALTIN 487,14
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 20 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 20 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 293 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 88 milyon 59 bin 440'a yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Ağustos 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 15 bin 561 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak
Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak
Almanya'dan itiraf gibi NATO açıklaması: Kararlar Washington'da alınıyor
Almanya'dan itiraf gibi NATO açıklaması: Kararlar Washington'da alınıyor
İstanbul'da 436 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
İstanbul'da 436 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
The Economist'ten çok konuşulacak Afganistan kapağı: Biden'in çöküşü
The Economist'ten çok konuşulacak Afganistan kapağı: Biden'in çöküşü
Afganistan'daki enerji yatırımlarına Türkiye öncülük edebilir
Afganistan'daki enerji yatırımlarına Türkiye öncülük edebilir
BM'den Afganistan raporu: Taliban insan avına başladı
BM'den Afganistan raporu: Taliban insan avına başladı
ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD'yi bir ay önce uyardığı açıklandı
ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD'yi bir ay önce uyardığı açıklandı
Sanayii Başkanı İsmail Demir: 80 ülke ile 100'ün üzerinde anlaşma yaptık
Sanayii Başkanı İsmail Demir: 80 ülke ile 100'ün üzerinde anlaşma yaptık
Abdullah Ağar'dan Türkiye'ye Afganistan uyarısı: Bush'un hedefiydi
Abdullah Ağar'dan Türkiye'ye Afganistan uyarısı: Bush'un hedefiydi
ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki askeri teçhizatı Taliban'a kaldı
ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki askeri teçhizatı Taliban'a kaldı