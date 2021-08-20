Türkiye 20 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 293 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 88 milyon 59 bin 440'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Ağustos 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 15 bin 561 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız" değerlendirmesinde bulundu.