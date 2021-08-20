Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından dünya liderleri arasında diplomasi trafiği de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i aldı.

Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi ele alındı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Göç baskısı, ciddi bir meydan okuma teşkil edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da geçiş dönemi tesis edilemezse, zaten üst seviyelere ulaşan göç baskısının daha da artacağına, bu durumun herkes için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğine dikkati çekti.

Avrupa Birliği'nin Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğunu, bu bakımdan İran'la temas halinde olduklarını ve İran'la sınırlarda ilave önlemler aldıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, göç konusunda iş birliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı olarak ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

"AB'nin Türkiye'yi güvenli üçüncü ülke ilan etmesi, uluslararası yükümlülükleri ortadan kaldırmıyor"

Avrupa Birliği'nden 18 Mart Mutabakatından kaynaklanan yükümlülüklerini samimi bir şekilde yerine getirmesini beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi güvenli üçüncü ülke ilan etmenin uluslararası yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını, bu konuda samimi bir işbirliği sergilenmesini beklediklerini ifade etti.