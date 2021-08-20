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Kayserispor ile Adana Demirspor berabere kaldı

Kayserispor ile Adana Demirspor berabere kaldı

Süper Lig’in 2. haftasında Kayserispor, Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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9. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde rakiplerinin arasından iyi yükselen Balotelli'nin kafa şutunda top üst direkten auta çıktı.

16. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta sağ arka direğe hareketlenen Attamah topu çizgi üzerinde çevirmeyi başardı. Altıpas üzerinde topla gelişine Gökhan Sazdağı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

62. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında topu kontrol eden Balotelli'nin pasında Akintola uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

83. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinin arasından iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

87. dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Balotelli'nin sert şutunda Lung soluna giden topu son anda uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kayserispor: 1- 2 :Adana Demirspor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral

Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek (Dk. 79 Uzodimma), İbrahim Akdağ (Dk. 59 Onur Bulut), Attamah, Gökhan Sazdağı (Dk. 90+2 Cardoso), Emrah Başsan, Mane (Dk 90+2 Yasir Subaşı), İlhan Parlak (Dk. 79 Mustafa Pektemek)

Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 36 Semih Güler), Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler (Dk. 46 Stambouli), Belhanda (Dk. 46 Assombalonga), Lucas Castro (Dk. 71 Bjarnason), Akintola (Dk. 74 Ezeh), Balotelli

Goller: Dk. 16 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor), Dk. 62 Akintola (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Hikmet Karaman (Teknik direktör), Dk. 45+3 İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor) Dk. 39 Ferhat Kaplan, Dk. 41 Balotelli, Dk. 42 Semih Güler, Dk. 45+2 Akintola , Dk. 80 Ezeh, Dk. 85 Stambouli (Adana Demirspor)

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